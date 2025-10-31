La Mariposa Monarca ya está en Michoacán

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- Fieles a la tradición, las mariposas monarcas comenzaron a llegar a los bosques del oriente michoacano y el estado de México durante la mañana de este viernes.

Ejidatarios del santuario del Rosario confirmaron los primeros avistamientos de una pequeña colonia que arribó a la zona de pinos y oyameles a pasar el invierno.

Homero Gómez Valencia, activista ambientalista de la zona destacó que los bosques de Ocampo y Angangueo se encuentran en buenas condiciones gracias a los trabajos de conservación y reciente reforestación.