La Mariposa Monarca ya está en Michoacán

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- Fieles a la tradición, las mariposas monarcas comenzaron a llegar a los bosques del oriente michoacano y el estado de México durante la mañana de este viernes.
Ejidatarios del santuario del Rosario confirmaron los primeros avistamientos de una pequeña colonia que arribó a la zona de pinos y oyameles a pasar el invierno.
Homero Gómez Valencia, activista ambientalista de la zona destacó que los bosques de Ocampo y Angangueo se encuentran en buenas condiciones gracias a los trabajos de conservación y reciente reforestación.
Mientras tanto, el monitoreo nacional del programa Correo Real destacó que las mariposas viajando en una larga estela que se extiende desde Michoacán hasta el norte del país.
Durante los próximos 20 días, las mariposas se seguirán concentrando en los bosques del centro del país. La apertura de los santuarios de la mariposa se abrirían el próximo 22 de noviembre.
BCT