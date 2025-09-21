La máxima fiesta de los artesanos de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El astro rey se asomó desde temprana hora el pasado sábado, sus rayos iluminaron la plaza de Tangancícuaro, a donde empezaban a llegar los artesanos de diferentes partes del estado, desde la costa, región oriente, el bajío y la región purhépecha. Un sol que parecía se quedó inmóvil en lo alto, para presenciar la máxima fiesta de los artífices de Michoacán.

En el entorno del kiosco del jardín central, varios puestos de venta de artesanías, principalmente sombreros ya que el sol empezaba a calar; diversidad de venta de comida. El edificio municipal, como sede y mudo testigo.