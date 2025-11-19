“La lucha por los derechos humanos es una lucha del pueblo”: Josué Mejía

Reconoció la labor de los locutores y la presencia de grandes figuras que, en nuestro estado, han alzado la voz, han visibilizado temas de interés social, han defendido los derechos humanos y han ido contra el sistema en momentos históricos.

El ombudsperson anunció que, entre otros proyectos contemplados en el convenio, se tiene el de editar una memoria de la evolución de la locución en Michoacán, pues, añadió, la memoria es fundamental para conocer la importancia de los locutores en el ámbito de los derechos humanos.