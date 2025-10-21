La isla de Yunuén revive sus leyendas con fuego, catrinas y mezcal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 8 de noviembre, la isla de Yunuén, en el Lago de Pátzcuaro, será escenario de una experiencia inmersiva que celebra la identidad, la gastronomía y el misticismo de Michoacán: Desahogo 2025, una edición especial organizada por Lágrimas de Yunuén Mezcal.

La experiencia, que se desarrolla en el corazón del lago, entre naturaleza virgen y leyendas centenarias, combina elementos tradicionales con una propuesta sensorial pensada para quienes buscan reconectar con las raíces culturales de la región.

Entre las actividades que se podrán disfrutar destacan:

Degustación de mezcales artesanales

Cena tradicional y comida de seis tiempos

Música y danzas típicas de la región

Encuentro con la comunidad local

Rituales de limpia energética

Globo de cantoya de 12 metros

Fuegos artificiales y show de catrinas

Representación de la leyenda de la isla

Desahogo del mezcal, un ritual simbólico que da nombre al evento

Desahogo 2025 no solo busca promover la cultura del mezcal michoacano, sino también generar un espacio de conexión profunda con la tradición, a través de la gastronomía, la música, la naturaleza y el arte ritual.