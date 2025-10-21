Michoacán

La isla de Yunuén revive sus leyendas con fuego, catrinas y mezcal

La isla de Yunuén se llenará de música, sabores, catrinas y fuego este 8 de noviembre, en una experiencia única para los sentidos
La isla de Yunuén revive sus leyendas con fuego, catrinas y mezcal
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 8 de noviembre, la isla de Yunuén, en el Lago de Pátzcuaro, será escenario de una experiencia inmersiva que celebra la identidad, la gastronomía y el misticismo de Michoacán: Desahogo 2025, una edición especial organizada por Lágrimas de Yunuén Mezcal.

La experiencia, que se desarrolla en el corazón del lago, entre naturaleza virgen y leyendas centenarias, combina elementos tradicionales con una propuesta sensorial pensada para quienes buscan reconectar con las raíces culturales de la región.

Entre las actividades que se podrán disfrutar destacan:

  • Degustación de mezcales artesanales

  • Cena tradicional y comida de seis tiempos

  • Música y danzas típicas de la región

  • Encuentro con la comunidad local

  • Rituales de limpia energética

  • Globo de cantoya de 12 metros

  • Fuegos artificiales y show de catrinas

  • Representación de la leyenda de la isla

  • Desahogo del mezcal, un ritual simbólico que da nombre al evento

Desahogo 2025 no solo busca promover la cultura del mezcal michoacano, sino también generar un espacio de conexión profunda con la tradición, a través de la gastronomía, la música, la naturaleza y el arte ritual.

Este evento se inscribe dentro de las actividades del periodo posterior al Día de Muertos, y refuerza el papel de la región lacustre como un centro vivo de memoria y espiritualidad.

Quienes deseen más información o asegurar su lugar pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 107 9942.

SHA

Mezcal michoacano
isla Yunuén
Grid
Desahogo 2025
eventos Lago de Pátzcuaro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com