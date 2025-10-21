La isla de Yunuén revive sus leyendas con fuego, catrinas y mezcal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 8 de noviembre, la isla de Yunuén, en el Lago de Pátzcuaro, será escenario de una experiencia inmersiva que celebra la identidad, la gastronomía y el misticismo de Michoacán: Desahogo 2025, una edición especial organizada por Lágrimas de Yunuén Mezcal.
La experiencia, que se desarrolla en el corazón del lago, entre naturaleza virgen y leyendas centenarias, combina elementos tradicionales con una propuesta sensorial pensada para quienes buscan reconectar con las raíces culturales de la región.
Entre las actividades que se podrán disfrutar destacan:
Degustación de mezcales artesanales
Cena tradicional y comida de seis tiempos
Música y danzas típicas de la región
Encuentro con la comunidad local
Rituales de limpia energética
Globo de cantoya de 12 metros
Fuegos artificiales y show de catrinas
Representación de la leyenda de la isla
Desahogo del mezcal, un ritual simbólico que da nombre al evento
Desahogo 2025 no solo busca promover la cultura del mezcal michoacano, sino también generar un espacio de conexión profunda con la tradición, a través de la gastronomía, la música, la naturaleza y el arte ritual.
Este evento se inscribe dentro de las actividades del periodo posterior al Día de Muertos, y refuerza el papel de la región lacustre como un centro vivo de memoria y espiritualidad.
Quienes deseen más información o asegurar su lugar pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 107 9942.
