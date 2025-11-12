La infraestructura al servicio del desarrollo, la paz y la justicia con el Plan Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legisladora Fabiola Alanís Sámano destacó que, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia —que comprende 12 ejes estratégicos, más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos— la apuesta por infraestructura y conectividad ocupa un lugar central para transformar el estado.

Fabiola Alanís señaló que este componente del plan incluye 114 obras de agua potable por aproximadamente 800 millones de pesos, además del saneamiento del lago de Pátzcuaro con inversión de 330 millones de pesos, y proyectos de electrificación en 91 municipios, a través de unas 870 obras programadas entre 2026 y 2028.

“Una carretera, una escuela, un sistema de agua limpia en una comunidad son más que infraestructura: son oportunidades para la paz. Donde llega la electricidad, donde se mejora el camino, donde hay agua, disminuyen las excusas para la violencia”, afirmó la diputada.

En materia de conectividad vial, la legisladora enfatizó que el plan contempla nuevas vías terrestres, la modernización de carreteras y caminos artesanales, así como la infraestructura necesaria para fortalecer polos productivos en la región de Uruapan y el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que impulsará la economía regional, mejorará exportaciones y generará empleo. Las inversiones en caminos, se reportó, superarán los 25 mil millones de pesos en tramos prioritarios.

Fabiola Alanís subrayó que desde el Congreso de Michoacán se dará prioridad legislativa y presupuestaria a estas obras, para asegurar que los recursos federales se integren sin demoras, se apliquen con eficacia y se supervisen en el territorio.

“La infraestructura sin supervisión es sólo promesa; por eso estaré pendiente de que cada peso destinado llegue a la obra, al municipio y a la comunidad que lo necesita”, declaró.

Finalmente, la legisladora reiteró que la infraestructura es uno de los pilares para la atención a las causas estructurales que generan violencia, pues al mejorar los servicios públicos, la movilidad, la energía y el agua, se fortalece la cohesión social: “Cuando las comunidades están conectadas, tienen dignidad, tienen servicios y la paz empieza a caminar”, concluyó Fabiola Alanís.

rmr