La informalidad laboral vulnera derechos, crea competencia desleal y debilita la economía

“Yo le decía a la Subsecretaria que lo macáramos en tres etapas: primero la campaña de difusión que ya tiene dos años (…) y yo le pedía eso primero, una campaña (para) estar concientizando e invitando y que la parte, que es la segunda, que es donde pueden empezar a sancionar sea como en una segunda etapa porque tenemos que ser como ella decía, colaboradores (porque) la finalidad de todo esto no es sancionar a las empresas, sino es que los empresario cumplamos y que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida y de prosperidad”.

Otra de las peticiones a los diversos órdenes de gobierno, recuerda el líder empresarial, es que en esta preocupación que muestra el gobierno por impulsar la regularización de los trabajadores se atienda también la llamada informalidad en la que han caído incluso más de un ente público.

Sobre esto, la funcionaria estatal reconoce que, en Michoacán, como en el todo el país, uno de los grandes retos en materia económica y de protección de los derechos laborales ha sido la llamada “economía informal”. Adelanta que también están atentos para que todos cumplan con la ley, incluido ese sector.

“Es algo que se tiene que decir: si tu como empresario cumples con tus obligaciones laborales, bueno entonces pagas Seguro Social, PTU, aguinaldo, y eso forzosamente va a incrementar tus costos porque estás cumpliendo con todas tus obligaciones laborales (pero) ¿qué pasa con el de la banqueta de enfrente? Que no paga PTU, que no paga Seguro Social y al momento que estás en una competencia de mercado este pelado da 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, mil pesos, un millón más barato que tú, esa es una competencia desleal porque esa empresa no está cumpliendo con sus obligaciones laborales y entonces no es un piso parejo y por eso los empresarios han estado cerrando filas con nosotros porque entienden que el que está informal les pega a todos (…)”.

La funcionaria estatal explica que la Sedeco también es un espacio de apoyo y orientación para la parte patronal, para la asesoría, porque se han encontrado, en las supervisiones a centros laborales, que en ocasiones están muy desactualizados en la legislación laboral.

Mejía Béjar comenta que las supervisiones se realizan en las empresas de los tres sectores de la economía y menciona que contrario a lo que se pueda pensar, el sector primario, es decir, en donde se ubican a los trabajadores del campo, hay un avance sustancial en la protección de los derechos laborales. Actualmente en Michoacán en el sector primario se encuentra el 12 % de los trabajadores; en el sector secundario el 24 % y en el terciario, en el de servicios, el resto.

rmr