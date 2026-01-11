La Independencia de México no se negocia: Sheinbaum a EEUU

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Independencia de México no se negocia, subrayó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al dejar en claro que el país nunca se subordinará a Estados Unidos.

“Con Estados Unidos nos coordinamos y colaboramos, pero nunca nos subordinamos, la Independencia de México no se negocia”, dejó en claro.

Durante el evento de los programas para el Bienestar, la mandata federal mando un claro mensaje al Gobierno Estadounidense y a su presidente, Donald Trump, al invitarlo a atender las causas para que sus jóvenes no caigan en las drogas y así, consiga la disminución de su consumo.

“Ellos debe trabajar para disminuir el consumo en sus jóvenes, deben acercarse y trabajar de manera integral para dar una atención a las causas”, puntualizó.

Especificó que la violencia no se ataca con más violenta, por lo que invitó a trabajar de manera coordinada para dar mayores resultados.

BCT