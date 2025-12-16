"La fuerza principal en el sector público de salud, lo es el IMSS", destaca Bedolla tras basificación de personal

"La fuerza principal en el sector público de salud, lo es el IMSS”, reconoció Ramírez Bedolla, al recordar que entre otras acciones contempladas dentro del plan federal se encuentra la modernización de clínicas y hospitales del IMSS, así como la construcción de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil, y de dos hospitales de alta especialidad en Morelia y Zitácuaro.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, manifestó que el reforzamiento de los servicios en las unidades médicas forma parte de una de las 40 acciones contempladas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y agregó que se encuentra programada la construcción de cinco nuevas Unidades de Medicina Familiar en Nuevo Parangaricutiro, La Piedad, Jacona, Lázaro Cárdenas y Zacapu.

Una de las trabajadoras beneficiadas, Olimpia de la Cruz Pedro, auxiliar de Enfermería General de la Unidad Médica Regional 244 Puerta de Jaripitiro, expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por tener ahora certeza laboral, luego de 16 años de permanecer como suplente.