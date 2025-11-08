La Fiscalía de Michoacán promueve en Huetamo el uso responsable de las redes sociales y la prevención del bullying

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a los compromisos asumidos durante el Foro de Consulta Ciudadana “Transforma Tu Fiscalía”, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, llevó a cabo una plática dirigida a jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El objetivo de esta actividad fue sensibilizar y orientar a las y los alumnos sobre temas de gran relevancia para su desarrollo personal y social, tales como bullying, drogadicción y el mal uso de las redes sociales, fortaleciendo así las acciones preventivas que impulsa la institución en el ámbito educativo.