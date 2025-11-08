Michoacán

La Fiscalía de Michoacán promueve en Huetamo el uso responsable de las redes sociales y la prevención del bullying

La Fiscalía de Michoacán promueve en Huetamo el uso responsable de las redes sociales y la prevención del bullying
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a los compromisos asumidos durante el Foro de Consulta Ciudadana “Transforma Tu Fiscalía”, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, llevó a cabo una plática dirigida a jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El objetivo de esta actividad fue sensibilizar y orientar a las y los alumnos sobre temas de gran relevancia para su desarrollo personal y social, tales como bullying, drogadicción y el mal uso de las redes sociales, fortaleciendo así las acciones preventivas que impulsa la institución en el ámbito educativo.

CORTESÍA

Durante la charla participaron Itzel Gómez Moreno, agente del Ministerio Público; Martín Villegas Nava, perito psicólogo; y Merid Jassel García Arellano, perito médico forense, quienes compartieron con el alumnado información, reflexiones y estrategias para prevenir conductas de riesgo.

La actividad se desarrolló en un ambiente de diálogo y participación, logrando una respuesta positiva por parte del estudiantado y del personal docente. La Dirección de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez” agradeció a la Fiscalía General del Estado por su disposición y apoyo para la realización de esta plática.

BCT

Michoacán
Huetamo
redes sociales
bullying
fiscalía de Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com