La Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo inicia con 8 mil piezas y un llamado a valorar el trabajo artesanal

Durante el evento, los voceros de los artesanos expresaron su agradecimiento a las autoridades municipales y estatal­es, que en esta edición se sumaron para impulsar la feria, la cual estará vigente hasta el lunes 17 de noviembre.

Aunado a ello, extendieron una invitación a la población para que acuda a la feria, y a la par hicieron un llamado para evitar el regateo, pues indicaron que estas piezas implican horas de trabajo, desde la extracción de la piedra volcánica en el cerro, hasta el proceso artesanal que se hace en los talleres.

“Es un orgullo hablar de las artesanías, y también no se debe olvidar el sacrificio que lleva en hacerlas al sacar la piedra del cerro y en los talleres. Y como en muchas artesanías, hacemos un llamado para no regatear, porque todo lleva un procedimiento y un sacrificio”, compartieron.