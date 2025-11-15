La Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo inicia con 8 mil piezas y un llamado a valorar el trabajo artesanal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la edición número 10 de la Feria del Molcajete de la tenencia de San Nicolás Obispo, los artesanos hicieron un llamado al “no regateo” de estas piezas elaboradas con piedra volcánica.
Desde la plaza principal de la tenencia se llevó a cabo la inauguración de la feria, que en esta ocasión cuenta con la participación de 50 artesanos que ofrecen alrededor de 8 mil piezas, entre molcajetes, metates y distintas algunos ornamentos fabricadas con piedra volcánica.
Durante el evento, los voceros de los artesanos expresaron su agradecimiento a las autoridades municipales y estatales, que en esta edición se sumaron para impulsar la feria, la cual estará vigente hasta el lunes 17 de noviembre.
Aunado a ello, extendieron una invitación a la población para que acuda a la feria, y a la par hicieron un llamado para evitar el regateo, pues indicaron que estas piezas implican horas de trabajo, desde la extracción de la piedra volcánica en el cerro, hasta el proceso artesanal que se hace en los talleres.
“Es un orgullo hablar de las artesanías, y también no se debe olvidar el sacrificio que lleva en hacerlas al sacar la piedra del cerro y en los talleres. Y como en muchas artesanías, hacemos un llamado para no regatear, porque todo lleva un procedimiento y un sacrificio”, compartieron.
Adicionalmente, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), indicó que para esta feria se capacitó a los artesanos en el uso de terminales digitales de pago, con el fin de que no tengan limitantes al momento de realizar sus ventas.
Por otra parte, señaló que entre los atractivos se encuentra el molcajete gigante, en el cual se prepararán cerca de 400 litros de salsa que serán compartidos entre los asistentes.
Aunado a esto, las autoridades presentes realizaron la entrega de reconocimientos y permisos para los distintos concursos de molcajetes y metates, los cuales en esta edición fueron coordinados por la Casa de las Artesanías (Casart).
BCT