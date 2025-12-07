La educación pública sigue siendo el motor más potente de movilidad social y de justicia que tiene México: Yarabí Ávila

Ávila sostuvo que la ingeniería química es una de las disciplinas más importantes en el desarrollo no solamente científico sino también tecnológico y productivo de cualquier sociedad, ya que gracias a esta rama del conocimiento se hacen posible muchas innovaciones en la industria, en la salud, en la energía, en el medio ambiente y en la vida cotidiana. “Ustedes han elegido una profesión que combina la creatividad, la capacidad de análisis y la responsabilidad ética para tomar las decisiones que inciden directamente en el bienestar de las personas”.

La rectora deseó el mejor de los éxitos a todas y a todos los egresados, a quienes instó a seguirse preparando, al señalar que la sociedad es cambiante y la capacitación continua permite ser más competitivo, en este sentido los exhortó a titularse lo más pronto posible. “Se trata de seguir luchando y actuar de manera correcta porque nuestro estado así lo merece, porque la familia lo merece, pero sobre todo porque nosotros nos lo merecemos, felicidades por este gran triunfo y que sean muchos más”.

En su turno, el director de la Facultad de Ingeniería Química, Fabricio Nápoles Rivera, indicó que en total egresan 90 nicolaitas, algunos de ellos ya titulados, otros realizando estudios de posgrado o incluso ya en el campo laboral.