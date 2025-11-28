Michoacán

La Dinastía de Tuzantla, Guerreras K-pop, El Recodo y más, en la Feria de Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Feria Huetamo 2025 se perfila como uno de los eventos más esperados de la región de Tierra Caliente, con una cartelera que abarca desde música regional hasta shows infantiles y espectáculos ecuestres.

Del 19 al 30 de diciembre, el municipio será sede de esta gran fiesta que incluye acceso ilimitado a los juegos mecánicos y a todas las presentaciones artísticas con un solo boleto.

Entre los artistas confirmados se encuentran Luis R Conriquez, Banda El Recodo, Los Inquietos del Norte, La Dinastía de Tuzantla, Gerardo Díaz y su Gerarquía, Los Freddys, Los Terrícolas, Sonora Dinamita y Beto y sus Canarios, entre otros.

También destacan propuestas para públicos más jóvenes como el show oficial de Guerreras K-pop, así como un espectáculo de Plim Plim y un show de caballos bailadores.

Los boletos tienen un costo general de $100 para adultos y $90 para niños, e incluyen acceso a juegos mecánicos y conciertos. Las entradas están disponibles en la presidencia municipal de Huetamo y en línea a través de SoluTicket.mx.

📅 Cartelera destacada:

  • 19 dic. Guerreras K-pop (show oficial)

  • 20 dic. Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

  • 22 dic. Los Freddys, Terrícolas, Sonora Dinamita

  • 23 dic. Luis R Conriquez, Plan 17

  • 25 dic. Gerardo Díaz y su Gerarquía, Alemi Bustos

  • 27 dic. Los Inquietos del Norte, Súper Banda Los Pajaritos

  • 28 dic. Show infantil de Plim Plim

  • 29 dic. Show de caballos bailadores

  • 30 dic. Beto y sus Canarios, La Dinastía de Tuzantla

