La Dinastía de Tuzantla, Guerreras K-pop, El Recodo y más, en la Feria de Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Feria Huetamo 2025 se perfila como uno de los eventos más esperados de la región de Tierra Caliente, con una cartelera que abarca desde música regional hasta shows infantiles y espectáculos ecuestres.

Del 19 al 30 de diciembre, el municipio será sede de esta gran fiesta que incluye acceso ilimitado a los juegos mecánicos y a todas las presentaciones artísticas con un solo boleto.

Entre los artistas confirmados se encuentran Luis R Conriquez, Banda El Recodo, Los Inquietos del Norte, La Dinastía de Tuzantla, Gerardo Díaz y su Gerarquía, Los Freddys, Los Terrícolas, Sonora Dinamita y Beto y sus Canarios, entre otros.

También destacan propuestas para públicos más jóvenes como el show oficial de Guerreras K-pop, así como un espectáculo de Plim Plim y un show de caballos bailadores.

Los boletos tienen un costo general de $100 para adultos y $90 para niños, e incluyen acceso a juegos mecánicos y conciertos. Las entradas están disponibles en la presidencia municipal de Huetamo y en línea a través de SoluTicket.mx.

📅 Cartelera destacada: