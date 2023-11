La delincuencia no distingue partidos políticos: Guillermo Valencia

"Yo lo dije hace varios meses, no es un tema solo del PRI, han matado presidentes municipales, secretarios de Ayuntamiento, militantes del PRI, los delincuentes no distinguen partidos, mira, llegó el momento, no es que sea adivino, es simple y sencillamente que sé cómo están las cosas, porque ando en la calle, conozco los riesgos de hacer política en Michoacán, aquí queda evidenciado que nadie está exento, mi Morena está exento",

enfatizó.