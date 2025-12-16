La defensa de la democracia recae en la ciudadanía, no el gobierno: Creemos México

Uno de los ejes más relevantes es el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales electorales, con el objetivo de asegurar imparcialidad y confianza en los procesos, particularmente en contextos donde se han documentado irregularidades y desequilibrios en la representación política.

La propuesta también busca cerrar la puerta a prácticas que, según este movimiento ciudadano, distorsionan la voluntad popular, como las campañas anticipadas, la propaganda gubernamental con tintes partidistas y el condicionamiento del voto mediante programas sociales, fenómenos que han sido recurrentes en distintos procesos electorales del país.

Un punto clave es la inclusión de mecanismos más estrictos para sancionar la participación del crimen organizado en elecciones, planteando que su intervención comprobada sea causal de nulidad total, una demanda que ha cobrado especial relevancia en estados como Michoacán, donde la violencia y la inseguridad han impactado directamente la vida pública. Recordó que la injerencia del crimen organizado quedó plenamente documentada en los comicios locales del 2021 pero desafortunadamente el Tribunal determinó validar los resultados dando el triunfo al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Jimena Villicaña subrayó que el valor principal de la iniciativa no radica únicamente en su posible aprobación legislativa, sino en el ejercicio ciudadano que la hizo posible, al recordar que por primera vez se utilizó de manera efectiva la facultad constitucional que permite a la población presentar leyes respaldadas por firmas.

Pero más allá del proceso legislativo, Villicaña adelantó que las organizaciones ciudadanas continuarán promoviendo la organización y movilización social como una herramienta para incidir en las decisiones públicas, al sostener que la participación ciudadana es hoy el principal contrapeso democrático y una vía para exigir reglas electorales más justas y transparentes.

Finalmente lamentó las críticas y descalificaciones que la presidenta Sheinbaum ha tenido con quienes protestas en las calles, acusándolos de servir a intereses extranjeros o pertenecer a la ultra derecha. Por el contrario, dijo Jimena Villicaña, debería reconocerles el valor de expresarse pese a las amenazas y las agresiones que se registran con quienes levantan la voz en este país.

“La ciudadanía después de dos crímenes que mandaban el mensaje de no hables, no digas, no te atrevas, la ciudadanía y los jóvenes salieron a levantar la voz. Eso es digno de aplaudirse, de reconocerse; es lamentable que la presidenta, lejos de reconocer la valentía de una ciudadanía que se está despertando ante estos males, pues lo haya demeritado y reprochado. Estuve ahí y por eso creo que el ánimo de la ciudadanía ya es distinto, como decía Carlos Manzo, despertaron al tigre”.

BCT