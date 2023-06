La Cuarta Transformación, el gobierno de la escasez: Movimiento Antorchista

Por su parte, Juan Martín Nicolás Jiménez, líder antorchista en la región mencionó que ante esta situación no se ve por ningún lado el apoyo de las autoridades de los tres niveles, pues dijo no se ha puesto en marcha algún plan que ayude a las familias; “no solo no hay un plan, sino que las autoridades dicen que no hay crisis y que estamos bien; el presidente de la República sale a las televisoras en su “mañanera” a dar consejos de que la gente se levante más temprano si tiene calor y eso es prácticamente una burla para las familias más humildes de todo el país”, enfatizó.

Agregó que ante la indiferencia de los gobiernos la única salida que el pueblo tiene es su organización y educación, pues es lo que los llevará a tomar, el día de mañana el poder político del país.

RPO