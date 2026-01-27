La coordinación institucional reduce la impunidad y fortalece la seguridad en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís afirmó que la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno de Michoacán, el Poder Legislativo y las instituciones de seguridad y procuración de justicia ha permitido avanzar de manera clara en la reducción de la impunidad, uno de los principales desafíos históricos en materia de seguridad.

Fabiola Alanís destacó que el Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dejado claro que la seguridad no se construye únicamente con operativos, sino con instituciones que investigan, persiguen delitos y garantizan que los responsables enfrenten a la justicia.

“Hoy hay más coordinación entre seguridad, fiscalías y poderes públicos, y eso se refleja en algo fundamental: menos impunidad y más resultados”, sostuvo.

Subrayó que desde el Congreso del Estado se ha respaldado esta estrategia mediante reformas, presupuesto suficiente y acompañamiento institucional a las áreas de seguridad y justicia, fortaleciendo las capacidades de investigación, judicialización y atención a víctimas.

Datos oficiales indican que en Michoacán ha aumentado la proporción de delitos que avanzan a proceso, particularmente en casos de alto impacto, como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y las instancias federales, con el acompañamiento del Poder Legislativo.

Fabiola Alanís enfatizó que este avance es clave para recuperar la confianza ciudadana, especialmente de mujeres y familias que durante años vivieron bajo la percepción de abandono institucional.

“Cuando el Estado actúa de manera coordinada, la justicia deja de ser discurso y se convierte en hechos. La impunidad no puede ser una opción”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el Congreso de Michoacán seguirá siendo aliado del Plan Michoacán, respaldando la estrategia de seguridad con una visión integral que combine prevención, justicia, infraestructura social y atención a las causas.

“La recuperación de la paz se logra con instituciones fuertes, coordinación y un compromiso real con la gente”, concluyó.

