La cooperación entre autoridades es clave para mantener la seguridad: Bedolla

En el encuentro, donde también participaron el titular de Defensa, Gerardo Ricardo Trevilla Trejo, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piñal, y productores de limón de Apatzingán, se aseguró que en las acciones de seguridad se incluirá el combate a la extorsión y la captura de los responsables del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

El mandatario estatal compartió que la coordinación permanente entre instituciones de gobierno y de procuración de justicia, facilita los trabajos de inteligencia y operación para preservar la paz que demanda toda la población.

Bedolla comentó que la visita del secretario de Seguridad federal y del titular de la Defensa muestra el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender temas prioritarios como la seguridad y el desarrollo productivo de Michoacán.