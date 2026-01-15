La conciliación es una vía efectiva para resolver conflictos laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Centro de Conciliación Laboral de Michoacán (CCL) hace un llamado a la ciudadanía para conocer y acercarse con confianza a esta dependencia, cuya función principal es facilitar la solución de conflictos laborales de manera rápida, justa y equitativa, tanto para las personas trabajadoras como para las y los empleadores.

Uno de los principales objetivos es eliminar el temor o la desinformación que aún existe en torno a los procedimientos laborales, ya que la conciliación es un mecanismo accesible, sencillo y totalmente gratuito, en el que no es necesario contar con abogados y donde ambas partes reciben orientación clara y acompañamiento profesional durante todo el proceso.

Gracias a este modelo, los conflictos laborales pueden resolverse en un plazo menor a 45 días, evitando procesos largos y costosos, pues se privilegia el diálogo directo para que las partes lleguen a acuerdos satisfactorios que hagan valer sus derechos y obligaciones, conforme a la ley.