La CEDH participa de manera proactiva y coordinada con todas las instituciones: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ombudsperson, Josué Mejía Pineda, y la presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Michoacán (JAP), Livier Julieta Soto González, firmaron un convenio de colaboración, a través del cual el organismo público se compromete a compartir con la JAP las Guías Metodológicas para las Visitas de Supervisión de Derechos Humanos, elaboradas por la CEDH.

En el acto, Mejía Pineda dijo que la CEDH participa de manera proactiva y coordinada con todas las instituciones, por lo que la alianza que se genera a través de la firma del convenio busca fortalecer las acciones del trabajo conjunto, y resaltó la labor de la Junta de Asistencia, ya que permite regular, revisar y ver cuáles son las acciones y cuáles las fallas estructurales que pueden existir en las instituciones privadas.