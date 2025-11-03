La CEDH condena la reducción de la sentencia en el caso Marijó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán emitirá, en coordinación con organizaciones civiles, un pronunciamiento en contra de la reducción de la sentencia a los responsables del feminicidio de Marijó, ocurrido en Morelia. El presidente del organismo, Josué Mejía Pineda, calificó la decisión judicial como una determinación “sin justificación jurídica” y anunció que acompañarán a la familia en el recurso de inconformidad que se presentará contra los impartidores de justicia que avalaron esta disminución.

Mejía Pineda recordó que, en un inicio, la sentencia contra los feminicidas fue de 38 años, producto de un proceso complejo en el que la CEDH participó desde su anterior responsabilidad, cuando se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Sin embargo, recientemente la sentencia fue reducida casi a la mitad, una medida que, según el ombudsperson, contradice los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la maestra Jessica González.

“La Comisión condena categóricamente esta disminución”, expuso Mejía Pineda, al recordar que las penas altas para los feminicidios son resultado de décadas de lucha de las mujeres y de las familias de víctimas. Aseguró que la institución insistirá en que las resoluciones judiciales respeten los estándares establecidos por la Corte, que ordenan juzgar con perspectiva de género y colocar en el centro a las víctimas, no a los agresores.