La agenda feminista, más allá de partidos y gobiernos, sigue pendiente

Tania Ávalos, feminista comunitaria en la zona Purépecha y socia activa de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, coincide con Maricela Montero en el sentido de que es indispensable una profunda reforma al sistema jurídico para que las mujeres de las zonas rurales e indígenas puedan acceder a la justicia. Las fiscalías regionales, dice, no están garantizado un pleno acceso a la justicia de las mujeres que viven en estas regiones.

“ (…) independientemente de que haya fiscalías especializadas y secretarías ad hoc para resolver los problemas que atañen específicamente a las mujeres pues nosotros seguimos viendo en la Fiscalía personal no capacitado, no sensibilizado, que concilia violencia; en Michoacán hoy en día y lo podemos decir con casos específicos concretos, de los que tenemos números únicos de caso, la violencia es conciliada y eso nos parece no solamente grave, sino una omisión y una negligencia que tiene que ser señalada y que no puede ser repetida para quienes están pensando en ser parte del poder”.

Sobre el tema de la violencia que enfrentan las mujeres, Tania Ávalos pone especial énfasis al que está causando el crimen organizado y las drogas al interior de las comunidades y núcleos familiares; desafortunadamente, dice, ambos temas se analizan y discuten de forma aislada, cuando actualmente tiene una relación directa, y por ello es fundamental que todos los temas de la agenda feminista se analicen de forma integral.

Además de los problemas de violencia que enfrentan las mujeres, el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos sigue siendo otro de los temas pendientes en la agenda política de los partidos. Y es precisamente en el tema del aborto o la interrupción del embarazo el que desnuda a los partidos políticos y sus agendas “simuladas”.

Montero Andrade recuerda que la actual Legislatura michoacana es la que mayor número de mujeres ha tenido en toda su historia y sin embargo no pudieron atender los temas más importantes de la agenda feminista, ya sea porque antepusieron sus creencias particulares o porque no les interesa. Por eso considera que no es una garantía para el movimiento feminista que exista un acceso paritario a las cámaras de diputados, gobiernos estatales y municipales o a los Poderes del Estado.

“También las mujeres tienen que llegar a estos puestos donde tengan poder para realmente poder hacer las cosas, o sea, mujeres en el poder con poder, para tratar de cambiar las cosas y que tengan conciencia feminista y de género para que se puedan lograr estos cambios porque desafortunadamente lo vemos en el Congreso del estado donde hay mayoría mujeres y la agenda legislativa ha sido tristemente una agenda igual a cualquier otra legislatura”.

Coincidente con esta visión, Tania Ávalos recuerda que el feminismo es un movimiento social que trasciende a los partidos políticos y sus acuerdos; incluso menciona que ella no se siente representada por lo que llamó la “partidocracia” que tiene su propia agenda y sus propios intereses que no necesariamente coinciden con los que enarbolan quienes se asumen como feministas.

“Partir de un diálogo y de una interlocución concreta y real más allá de promesas de campaña porque creo que esa parte para muchas de las reflexiones del movimiento feminista están agotadas, es decir muchas de nosotras no creemos y no nos vemos representadas en esa democracia que se construye desde la partidocracia y creo que se tiene que demostrar una voluntad política real (…)”

De cualquier forma, dicen ambas activistas, esperan que quienes aspiran a un cargo de elección popular muestren un genuino interés por la agenda feminista, que estén abiertos al diálogo y atiendan los problemas que enfrentan las mujeres, aunque algunas postulaciones hacen augurar que las cosas no cambiarán; La coalición de Morena y el Partido del Trabajo, dice Montero Andrade, ha postulado a Baltazar Gaona, un político que ha demostrado ser un obstáculo para la agenda feminista.

