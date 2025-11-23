La 37 edición del FMM mostró otra cara de Michoacán: Verónica Bernal Vargas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 37 edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM) logró consolidar un entorno de esperanza y paz que permitió mostrar “la otra cara de Michoacán”, destacó Verónica Bernal Vargas, directora general del FMM.

Previo al concierto de clausura, la directora compartió en entrevista para MIMORELIA.COM que prácticamente toda la sociedad desea vivir en armonía, por lo cual consideró que el Festival contribuye directamente a ello.

“Entonces qué maravilla que la música que no tiene fronteras, que no tiene idiomas, que no tiene religiones, que no tiene estratos sociales, pueda acercarnos (...)”, subrayó.

En este tenor, expresó su agradecimiento al público, a los patrocinadores y a los gobiernos estatal y municipal por apoyar y seguir invirtiendo en cultura. Sin embargo, reconoció que aún “queda un gran camino por recorrer” en materia de impulso cultural, por lo que confió en que el Festival continúe como generador de armonía y paz.