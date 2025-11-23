La 37 edición del FMM mostró otra cara de Michoacán: Verónica Bernal Vargas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 37 edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM) logró consolidar un entorno de esperanza y paz que permitió mostrar “la otra cara de Michoacán”, destacó Verónica Bernal Vargas, directora general del FMM.
Previo al concierto de clausura, la directora compartió en entrevista para MIMORELIA.COM que prácticamente toda la sociedad desea vivir en armonía, por lo cual consideró que el Festival contribuye directamente a ello.
“Entonces qué maravilla que la música que no tiene fronteras, que no tiene idiomas, que no tiene religiones, que no tiene estratos sociales, pueda acercarnos (...)”, subrayó.
En este tenor, expresó su agradecimiento al público, a los patrocinadores y a los gobiernos estatal y municipal por apoyar y seguir invirtiendo en cultura. Sin embargo, reconoció que aún “queda un gran camino por recorrer” en materia de impulso cultural, por lo que confió en que el Festival continúe como generador de armonía y paz.
Respecto a la afluencia de esta edición, afirmó que todavía es temprano para ofrecer una cifra definitiva. No obstante, señaló que la cancelación de dos extensiones y el cambio de sede de uno de los conciertos públicos podrían incidir en una asistencia menor a la esperada.
A pesar de esto, resaltó que el Festival tuvo presencia a nivel nacional e internacional, lo que recalcó que abonó a “cambiar la cara de la moneda” en un contexto donde las noticias sobre el estado se habían centrado en hechos de violencia.
“Creo que también fue un respiro ante todo lo sucedido, que veníamos sintiéndonos tan oprimidos, tan deprimidos, pero abona a que nos podamos sentir mucho mejor, a traer más paz y a que se hable bien de Michoacán”, señaló.
Para culminar, Bernal Vargas indicó que el trabajo del FMM continúa. Como ejemplo, mencionó las Orquestas y Coros de Niños Miguel Bernal Jiménez (MBJ), presentes en dos tenencias y dos colonias de Morelia.
Por consiguiente, señaló que buscarán llegar a más zonas con dicha estrategia, por lo cual detalló la importancia de que los tres órdenes de gobierno impulsen al Festival de Morelia para seguir desarrollando más proyectos que beneficien a la sociedad.
