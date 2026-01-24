La 14ª Feria del Melón refleja esperanza y unidad en la Tierra Caliente

Zicuirán, La Huacana (MiMorelia.com).- El corazón de la Tierra Caliente michoacana latió con algarabía este fin de semana durante la celebración de la 14ª edición de la Feria del Melón en Zicuirán, municipio de La Huacana. El evento se consolidó no solo como una muestra de la calidad del fruto que da identidad a la región, sino como un acto de fe y resistencia comunitaria.
La plaza principal se engalanó con la presencia de más de 50 stands, donde productores, artesanos y emprendedores locales exhibieron sus productos, siendo el melón la joya de la corona. El ambiente festivo se complementó con un generoso gesto de hospitalidad: se ofrecieron de manera gratuita platillos típicos de la Tierra Caliente como: barbacoa, morisqueta, frito, queso seco, entre otros.
El diputado local Reyes Galindo Pedraza, presente en la celebración, ofreció un discurso emotivo que trascendió lo meramente protocolario, conectando la cosecha con el tejido social de la comunidad. El legislador resaltó que la feria es un espejo del esfuerzo y la fe de las familias que trabajan la tierra.
"Este no es un evento protocolario más, es esta la fiesta del melón, el reflejo del corazón de cientos de familias que, desde hace muchísimos años, hincan la rodilla en la tierra y alzan su mirada al cielo para agradecerle a Dios por ver nacer el fruto que nos da identidad; por eso, cuando hablamos del melón de Zicuirán, hablamos de nuestra propia identidad y de nuestra propia historia," expresó el diputado.
Galindo Pedraza enfatizó que el melón simboliza la esperanza y la unidad para los habitantes de Zicuirán, donde "cada zurco es un lazo que nos une y cada cosecha es bienestar para nuestros hijos". Este mensaje de cohesión social fue enmarcado en un llamado a la acción cívica y pacífica.
El diputado extendió una invitación a la comunidad para que, desde su fuerza productiva y su orgullo identitario, se sumen a los esfuerzos de pacificación del estado.
La Feria del Melón en Zicuirán demostró que, más allá de la producción agrícola, la verdadera grandeza del lugar reside en su gente. El diputado cerró su intervención con vítores que resonaron en el valle.
