La 14ª Feria del Melón refleja esperanza y unidad en la Tierra Caliente

Zicuirán, La Huacana (MiMorelia.com).- El corazón de la Tierra Caliente michoacana latió con algarabía este fin de semana durante la celebración de la 14ª edición de la Feria del Melón en Zicuirán, municipio de La Huacana. El evento se consolidó no solo como una muestra de la calidad del fruto que da identidad a la región, sino como un acto de fe y resistencia comunitaria.

La plaza principal se engalanó con la presencia de más de 50 stands, donde productores, artesanos y emprendedores locales exhibieron sus productos, siendo el melón la joya de la corona. El ambiente festivo se complementó con un generoso gesto de hospitalidad: se ofrecieron de manera gratuita platillos típicos de la Tierra Caliente como: barbacoa, morisqueta, frito, queso seco, entre otros.