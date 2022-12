Línea de la Vida, ayuda profesional para personas con depresión

También se pueden presentar síntomas físicos como menor energía, falta de concentración, alteraciones de sueño y del apetito que se puede ver reflejado en la variación del peso corporal durante el último mes. En los adultos mayores se manifiesta con irritabilidad, cambios súbitos de ánimo; en menores de ocho años con dolores de estómago o cabeza, mareos y náuseas. El síntoma más grave, es la existencia de ideas suicidas.

El trastorno depresivo mayor se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Si es recurrente, de difícil tratamiento o resistente a éste se puede convertir en una enfermedad discapacitante.