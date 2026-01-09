Línea 911 cumple 9 años de salvar vidas en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán celebra el noveno aniversario del Servicio Único de Emergencias 911, una herramienta fundamental que ha permitido fortalecer la atención oportuna, coordinada y eficiente en situaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.

Desde su puesta en marcha en 2016, se consolidó como el número único para reportar emergencias médicas, de seguridad y de protección civil, operando de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio, miles de incidentes han sido canalizados de forma inmediata a las corporaciones correspondientes, reduciendo tiempos de respuesta y salvando vidas.