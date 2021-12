Lázaro Cárdenas: Inicia “Operativo Interinstitucional de Seguridad Motociclistas Responsable”

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Arrancó por parte del Gobierno del Estado el “Operativo Interinstitucional de Seguridad Motociclistas Responsable”, el cual forma parte de la Campaña de Prevención de Accidentes, y en donde participa el Gobierno Municipal mediante Protección Civil Municipal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

El banderazo de arranque se realizó sobre la carretera federal Lázaro Cárdenas-La Orilla, de la tenencia Las Guacamayas a un costado del aeropuerto de esta ciudad, y en esta primera etapa también se ubicarán en diversos puntos del municipio, como es la colonia Respuesta Social de la tenencia de Buenos Aires, Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas (ITLAC) y Playa Azul, por mencionar algunos.

Dicho operativo estatal se realiza coordinadamente entre la Policía Michoacana, La Policía de Tránsito y Movilidad del Estado delegación Lázaro Cárdenas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Guardia Nacional, el cual fue planeado y ordenado por el Secretario de Seguridad Publica en el Estado, general José Alfredo Ortega Reyes, y el director de Tránsito del Estatal, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza.

De acuerdo con el Delegado de Tránsito en esta ciudad, el teniente coronel Marco Antonio López González, el objetivo principal de este operativo es que los motociclistas respeten las medidas de seguridad, como es el uso del casco, no usar el celular, no manejar en estado de ebriedad y no subir más de dos personas en la motocicleta, y con ello prevenir los accidentes, los cuales han ido en aumento en los últimos meses