Kilo de limón nos lo pagan a $2.50, no llega ni a $4; las cosas siguen igual: limonero

Además del limón, mencionaron que otros cultivos como jitomate y papaya sufren los mismos problemas. En el caso del jitomate, indicaron que el kilo se paga a uno o dos pesos en la huerta, mientras que en el mercado se vende hasta en 15 pesos. Para el limón, los precios actuales rondan entre $2.50 y $3.00 por kilo, sin superar los cuatro pesos, a pesar de que los agricultores afirman que la calidad del producto es buena.

Inversión alta, ganancias mínimas y miedo a levantar la voz

El entrevistado también denunció que el costo de producción por kilo de limón puede llegar hasta $5 o $6 pesos, mientras que el pago que reciben no cubre ni lo invertido, lo cual hace inviable la actividad.

A esto se suma la presencia de plagas como gallinilla, cochinilla y minadores, cuyos tratamientos son costosos: algunos productos alcanzan hasta $2,000 pesos por litro, necesario por hectárea.

Por esta razón, muchos productores han comenzado a abandonar sus parcelas o cambiar de cultivo, optando por sembrar plátano o papaya. Algunos incluso han optado por tirar sus huertas.

Tras el asesinato de Bravo, hay temor generalizado entre los productores. Aunque no se han reportado amenazas directas, existe la percepción de que el crimen buscó generar miedo para evitar que otros alcen la voz. "Muchos están dejando sus tierras por temor", expresó.

Sin liderazgo ni representación tras la pérdida

Actualmente, los agricultores afirman sentirse aislados y sin comunicación con la asociación de productores. No hay claridad sobre quién podría asumir un liderazgo en la región, ya que temen que cualquier persona que intente organizar al sector termine en la misma situación que Bravo.