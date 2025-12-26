Michoacán

Kúrpites harán vibrar Michoacán en enero 2026 con tradicional competencia

Música, tradición y orgullo se unirán nuevamente en uno de los eventos más representativos de Michoacán
Silvia Hernández
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradicional competencia de la danza de los Kúrpites ya tiene fecha para su edición 2026: se llevará a cabo el próximo 8 de enero en la Plaza Principal de Nuevo San Juan Parangaricutiro, municipio reconocido por su herencia purépecha y sus arraigadas costumbres.

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán a través de redes sociales, donde también se compartió la imagen oficial del evento, destacando la riqueza visual y simbólica de esta emblemática celebración.

La danza de los Kúrpites es una de las expresiones más vivas y representativas de la región purépecha. A través de movimientos, música y coloridos trajes, los danzantes muestran el orgullo y la fuerza cultural de sus comunidades.

“En 2026, la fuerza y el orgullo de los Kúrpites harán vibrar cada paso y cada ritmo”, señala la dependencia estatal, anticipando que próximamente se darán a conocer más detalles sobre la organización del evento.

Esta competencia atrae cada año a visitantes, fotógrafos, estudiosos de la cultura y turistas, quienes se dan cita para presenciar una de las tradiciones más profundas de Michoacán.

