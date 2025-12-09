Juzgar con calidad y profesionalización constante, para enfrentar la corrupción: TAAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional en Contra de la Corrupción, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) realizó un conversatorio en el que los ponentes pusieron sobre la mesa varias retos y propuestas, entre ellas juzgar con calidad y la profesionalización constante.

La magistrada presidenta del TAAM, Lizeth Puebla Solórzano, apuntó que los esfuerzos de dicha instancia deben encaminarse a qué los procedimientos que nacen de la institución vayan en apego a derecho y se logre una impartición de justicia de calidad que coloque a Michoacán como vanguardia a nivel nacional.

Durante su intervención en el conversatorio, Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala del TAAM, afirmó que también se debe juzgar con calidad y perspectiva transformadora, y no solo resolver correctamente. Además dijo que es necesaria la igualdad sustantiva y la paridad en los órganos jurisdiccionales.

"La igualdad sustantiva y la paridad en los órganos jurisdiccionales, la ocupación de las mujeres de forma igualitaria en los espacios de poder y órganos impartidores de justicia son necesarios para evitar la corrupción"

Por su parte, el magistrado de la tercera sala, Carlos Enrique Verduzco dijo que son las ambiciones y los atajos cuestionables lo que lleva a la gente a corromperse en muchos de los casos, por lo que acotó, es necesaria una educación y valores desde el hogar.

Por último, la magistrada de la quinta sala, Azucena Correa Marín, añadió que se requiere de leyes éticas y eficientes pues es la impunidad la que sigue protegiendo a todas aquellas personas corruptas, en ese sentido, hizo a un llamado a la población a ser personas íntegras.

BCT