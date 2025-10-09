Justicia social y participación ciudadana, deben ser la base de la seguridad en Michoacán: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al participar en la instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Morelia, la senadora por Michoacán Celeste Ascencio expresó que, con su puesta en marcha, se coloca a la ciudadanía al frente de la construcción de la seguridad porque “la seguridad y la justicia no se suplican, se construyen desde la base”.

"Hemos vivido tiempos donde la seguridad era sinónimo de guerra fría y estadísticas huecas. Esa era de simulación ha terminado", enfatizó la legisladora al hablar del nuevo paradigma en materia de seguridad que implementa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual establece una verdad profunda: "la seguridad es el resultado de la justicia social y de la voluntad política de cambiar de raíz; hoy tiene rostro humano."

Asimismo, resaltó el principio más humano y transformador de la estrategia de la Dra. Sheinbaum: "Ella nos enseñó que, para pacificar al país, primero hay que pacificar el corazón de las comunidades”.