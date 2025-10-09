Justicia social y participación ciudadana, deben ser la base de la seguridad en Michoacán: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al participar en la instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Morelia, la senadora por Michoacán Celeste Ascencio expresó que, con su puesta en marcha, se coloca a la ciudadanía al frente de la construcción de la seguridad porque “la seguridad y la justicia no se suplican, se construyen desde la base”.
"Hemos vivido tiempos donde la seguridad era sinónimo de guerra fría y estadísticas huecas. Esa era de simulación ha terminado", enfatizó la legisladora al hablar del nuevo paradigma en materia de seguridad que implementa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual establece una verdad profunda: "la seguridad es el resultado de la justicia social y de la voluntad política de cambiar de raíz; hoy tiene rostro humano."
Asimismo, resaltó el principio más humano y transformador de la estrategia de la Dra. Sheinbaum: "Ella nos enseñó que, para pacificar al país, primero hay que pacificar el corazón de las comunidades”.
Más adelante, enfatizó que el Plan Nacional en materia de seguridad del Gobierno de México debe replicarse en Michoacán y profundizar en los ejes que lo sustentan, como: Abrazar las causas y la esperanza; Fuerza con coordinación y legitimidad; Ganar con inteligencia estratégica; Seguridad con dignidad y derechos humanos; Escuchar la voz de los ciudadanos.
En la reunión, la senadora se comprometió a ser el puente inquebrantable para que cada voz de las y los michoacanos ascienda directamente a la esfera de la decisión, garantizando que la seguridad en la entidad se convierta en la libertad de transitar, de emprender y de soñar sin miedo.
Al término de su intervención, Celeste Ascencio reiteró su disposición para sumar a los trabajos de la Mesa y señaló que la seguridad y la justicia no se suplican, se construyen desde la base, con la ciudadanía al frente.
Desde el Senado de la República, Celeste Ascencio ha refrendado su compromiso con acciones concretas que reflejan el humanismo de la 4T:
Impulso a la integración del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Coordinación constante con la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para atender la realidad michoacana.
Realización de brigadas culturales, deportivas y sociales por la paz en todo el estado, sembrando esperanza en las comunidades.
