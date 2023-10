Justicia para Vero: Mi yo pequeña logró algo muy grande

"Me siento muy orgullosa, es como si la Vero pequeña hubiera logrado algo muy grande, y no solamente es por mí, sino por todos aquellos niños que han pasado lamentablemente por esto, más que nada es por ellos porque no quiero que se viva una situación en la cual ellos quieran llegar a una instancia donde pidan justicia y ya no se les otorgue, aunque pase mucho tiempo, el delito existe y se tiene que perseguir".