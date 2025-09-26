Justicia más cercana: inauguran salas en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una ceremonia de purificación y sanación encabezada por el pueblo Mazahua, el Poder Judicial del Estado de Michoacán dio inicio a una nueva etapa histórica en la región Oriente, con la apertura formal de la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal en Zitácuaro.

Desde la Peña de Las Golondrinas, comunidad emblemática para los pueblos originarios, autoridades ejidales y representantes de autogobiernos de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato, Carpinteros y San Cristóbal se reunieron para expresar su respaldo a magistradas, magistrados, juezas, jueces y al Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña.

Durante su intervención, el fiscal Torres Piña subrayó la relevancia espiritual y social de este acontecimiento: “El respeto a la madre tierra es un principio de vida en comunidad. Este nuevo Poder Judicial es una oportunidad histórica para acercar la justicia al pueblo y devolverle su legitimidad”.

Asimismo, recordó que la reciente integración del Poder Judicial surge del voto popular, lo cual fortalece su representatividad durante los próximos ocho años. “Nos une un compromiso de hermandad con los pueblos originarios”, añadió al agradecer la hospitalidad de las comunidades anfitrionas.

Por su parte, el magistrado Lenin Sánchez Rodríguez, presidente de la Sala Colegiada Civil, evocó el legado insurgente de Zitácuaro: “Aquí se instaló la Suprema Junta Nacional Americana, base para la Constitución de Apatzingán. Hoy ese legado se concreta con estas salas regionales”.