Justicia más cerca de la gente; pone Bedolla en marcha salas regionales judiciales en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hugo Alberto Gama Coria, inauguró las primeras salas regionales judiciales de segunda instancia en materia penal, civil, familiar y mercantil, a través de las cuales la población podrá acceder a la justicia de manera pronta e inmediata.
En su intervención, el mandatario detalló que este significativo paso obedece a la reforma judicial del Nuevo Supremo Tribunal, la cual desconcentró la administración de la justicia a todo el estado, ya que anteriormente, los ciudadanos debían acudir hasta Morelia, lo que ocasionaba pérdidas de tiempo y económicas.
Ramírez Bedolla explicó que, por primera vez en 200 años en la historia de Michoacán, habrá una magistratura penal y tres colegiadas en Uruapan, para impartir justicia en segunda instancia.
Detalló que, en esta nueva etapa de la justicia en Michoacán, se evitará la puerta giratoria a través de la cual, los delincuentes libraban la prisión, lo que permitía que continuaran con la comisión de actos delictivos.
En tanto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, destacó que en estas salas se conocerá de los casos de las materias citadas de los distritos judiciales de Uruapan, Los Reyes y Tacámbaro.
Explicó que derivado de la nueva estructura del Poder Judicial del Estado, estas son las primeras salas que se inauguran y próximamente en las regiones de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Morelia.
También asistieron al evento el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; y el diputado local, Carlos Bautista Tafolla.
