Justicia más cerca de la gente; pone Bedolla en marcha salas regionales judiciales en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hugo Alberto Gama Coria, inauguró las primeras salas regionales judiciales de segunda instancia en materia penal, civil, familiar y mercantil, a través de las cuales la población podrá acceder a la justicia de manera pronta e inmediata.

En su intervención, el mandatario detalló que este significativo paso obedece a la reforma judicial del Nuevo Supremo Tribunal, la cual desconcentró la administración de la justicia a todo el estado, ya que anteriormente, los ciudadanos debían acudir hasta Morelia, lo que ocasionaba pérdidas de tiempo y económicas.