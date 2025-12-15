Justicia integral para adolescentes, tema del nuevo episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo

De esta forma, añadió que se avanza hacia una impartición de justicia más enfocada en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, lo que contribuye a una mejor protección de sus derechos y al fortalecimiento de los principios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: youtube.com/watch?v=ScSEE25PifU; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.