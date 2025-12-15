Justicia integral para adolescentes, tema del nuevo episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “El Poder Judicial ha creado un Comité para la capacitación y certificación de juezas, jueces, magistradas y magistrados en materia penal especializada en adolescentes mediante un diplomado, de manera que todas las personas juzgadoras cuenten con herramientas técnicas, jurídicas y humanas que les permitan resolver casos con perspectiva integral y sentido de responsabilidad social”, afirmó el magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal Región Morelia, Manuel Padilla Téllez, en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.
En este contexto, Padilla Téllez explicó que la justicia integral para adolescentes es un modelo especializado que reconoce el desarrollo y las necesidades particulares de las y los jóvenes, subrayando que su finalidad no es únicamente sancionar, sino también promover la reintegración, ofreciendo segundas oportunidades, siempre bajo el respeto a la legalidad y los derechos humanos.
De esta forma, añadió que se avanza hacia una impartición de justicia más enfocada en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, lo que contribuye a una mejor protección de sus derechos y al fortalecimiento de los principios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: youtube.com/watch?v=ScSEE25PifU; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.
El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.
