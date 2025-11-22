Justicia comunal debe fortalecerse como parte del sistema jurídico: Hugo Gama

“Tenemos que conocer a profundidad los usos y costumbres para resolver los asuntos que nos plantean. Nuestra jueza comunal tiene la capacidad de dictar sentencias con base en su contexto; sin embargo, cuando una parte no está de acuerdo y acude a otra instancia, se enfrentan a criterios distintos. Por eso debemos avanzar hacia una reforma que reconozca plenamente la justicia comunal.”

Durante el encuentro, el magistrado presidente invitó a las comunidades a mantener comunicación permanente con las juezas y jueces comunales, y a participar en la construcción colectiva de la propuesta de reforma que permita fortalecer este modelo de justicia.

Finalmente, propuso la realización de un Foro de Justicia Comunal con la participación de diversas instituciones, incluida la Fiscalía General del Estado, para recabar experiencias, reflexiones y necesidades que permitan consolidar un proyecto legislativo sólido y respetuoso de la autonomía comunitaria.

“El Poder Judicial va a caminar de la mano con ustedes. Los vamos a respetar, los reconocemos y juntos vamos a cumplir el objetivo de reformar la justicia comunal”, finalizó Gama Coria.

La actividad contó con la presencia del Dr. Orlando Aragón Andrade, director general del Centro de Estudios Constitucionales; el Dr. Umberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y Estudios Registrales de la Segob; de la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial; del magistrado Genaro Álvarez Pérez, integrante de la Sala Colegiada Civil de Uruapan; de la jueza comunal de Uruapan Ma. Oudalia Gutiérrez González; del juez Ulises Abad Santos, titular del Juzgado Primero Oral Familiar de Zamora; y del juez César Reyes Carbajal, titular del Juzgado Laboral de la región de Uruapan.

mrh