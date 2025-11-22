Justicia comunal debe fortalecerse como parte del sistema jurídico: Hugo Gama

Janitzio, Michoacán (MiMorelia.com).- “El reconocimiento del cuarto orden de gobierno ya es una realidad y los autogobiernos forman parte de la estructura del Estado mexicano. En este sentido, la justicia comunal debe reconocerse y fortalecerse como parte fundamental del sistema jurídico mexicano”, afirmó Hugo Gama Coria, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán durante su participación en el encuentro Pluriversos de la Justicia. Tejiendo el cuarto orden de gobierno en Michoacán, un espacio de diálogo y reflexión realizado en la isla de Janitzio.
Durante la actividad realizada en conjunto con el Consejo Comunal de Janitzio y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, Hugo Gama destacó que este acercamiento forma parte de una etapa renovada del Poder Judicial, iniciada el pasado 15 de septiembre, que tiene como eje central la presencia de la institución en todo el territorio, así como el contacto directo con las comunidades.
“Estamos en una escucha que se convirtió en una capacitación. Venimos a aprender de los usos y costumbres de las comunidades indígenas; ese es el motivo de nuestra presencia. Reafirmamos el compromiso del nuevo Poder Judicial de Michoacán con todas las comunidades, municipios y tenencias del estado”, añadió.
Asimismo, recordó que actualmente el Poder Judicial cuenta con dos juzgados comunales: uno en Uruapan, con competencia para atender asuntos de comunidades de habla purépecha, y otro en Coahuayana, responsable de la región Sierra-Costa. Tan solo en 2024, el juzgado de Uruapan resolvió 167 asuntos con base en usos y costumbres, principalmente juicios mercantiles, así como casos de alimentos y divorcios.
No obstante, el magistrado presidente resaltó la necesidad de revisar de manera conjunta los retos que surgen cuando las resoluciones basadas en sistemas normativos indígenas escalan a otras instancias que aplican derecho común, situación que evidencia la urgencia de una reforma integral.
“Tenemos que conocer a profundidad los usos y costumbres para resolver los asuntos que nos plantean. Nuestra jueza comunal tiene la capacidad de dictar sentencias con base en su contexto; sin embargo, cuando una parte no está de acuerdo y acude a otra instancia, se enfrentan a criterios distintos. Por eso debemos avanzar hacia una reforma que reconozca plenamente la justicia comunal.”
Durante el encuentro, el magistrado presidente invitó a las comunidades a mantener comunicación permanente con las juezas y jueces comunales, y a participar en la construcción colectiva de la propuesta de reforma que permita fortalecer este modelo de justicia.
Finalmente, propuso la realización de un Foro de Justicia Comunal con la participación de diversas instituciones, incluida la Fiscalía General del Estado, para recabar experiencias, reflexiones y necesidades que permitan consolidar un proyecto legislativo sólido y respetuoso de la autonomía comunitaria.
“El Poder Judicial va a caminar de la mano con ustedes. Los vamos a respetar, los reconocemos y juntos vamos a cumplir el objetivo de reformar la justicia comunal”, finalizó Gama Coria.
La actividad contó con la presencia del Dr. Orlando Aragón Andrade, director general del Centro de Estudios Constitucionales; el Dr. Umberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y Estudios Registrales de la Segob; de la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial; del magistrado Genaro Álvarez Pérez, integrante de la Sala Colegiada Civil de Uruapan; de la jueza comunal de Uruapan Ma. Oudalia Gutiérrez González; del juez Ulises Abad Santos, titular del Juzgado Primero Oral Familiar de Zamora; y del juez César Reyes Carbajal, titular del Juzgado Laboral de la región de Uruapan.
