Junta Local de Caminos no volverá en el 2022

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Aunque ya no será este 2022, pues no se incluyó una partida presupuestal en la propuesta de Presupuesto de Egresos, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, no descartó la posibilidad de crear de nuevo la Junta Local de Caminos, dependencia desaparecida en la pasada administración estatal.

“Se está revisando la posibilidad de volver a crearla bajo un esquema nuevo, se está trabajando. No queremos tomar decisiones precipitadas, pero sí aprovechar lo que se tiene en la Junta Local de Caminos”, manifestó el gobernador.

El mandatario estatal recordó que la Junta Local de Caminos fue creada por decreto de Poder Legislativo, pero señaló que también podría crearse por decreto del Poder Ejecutivo. No obstante precisó que quieren invertir los recursos en carreteras, no en gasto corriente.