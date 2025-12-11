Julio Arreola reafirma el compromiso de Pátzcuaro con las familias buscadoras

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la Quinta Reunión del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, el presidente municipal Julio Arreola reafirmó el compromiso de Pátzcuaro con una de las causas más sensibles del estado: la búsqueda de personas desaparecidas. Ante autoridades estatales, federales y municipales, destacó que esta labor exige empatía, coordinación y resultados concretos.

Arreola reconoció el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, encabezada por el Dr. José Alfredo Tapia Navarrete, para consolidar la Célula Municipal de Búsqueda, que inició operaciones el 18 de agosto de 2025, tras una capacitación especializada en análisis de contexto, búsqueda en vida e identificación forense. Gracias a este esfuerzo conjunto, Pátzcuaro cuenta hoy con un equipo preparado y activo en campo.

El alcalde informó que la Célula Municipal ha participado en la localización de 14 personas con vida, además de intervenir en 9 casos de desaparición voluntaria y 5 de secuestro virtual, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la SSP y corporaciones federales. “Cada localización es una historia que vuelve a casa; no son estadísticas, son familias que recuperan a un ser querido”, expresó.

En su mensaje, Julio Arreola dirigió un reconocimiento especial a las Madres Buscadoras y Colectivos de Familiares, a quienes calificó como “la brújula moral del Sistema”. Resaltó que su valentía en jornadas de campo, búsqueda forense y pega de cédulas recuerda a las instituciones que esta labor no se detiene mientras haya una madre esperando respuestas.

Finalmente, el presidente municipal aseguró que Pátzcuaro seguirá destinando recursos, capacitación y acompañamiento permanente para fortalecer la búsqueda y garantizar la dignidad y el derecho de las familias a encontrar a sus seres queridos. “Nuestro compromiso es inquebrantable: mientras una madre siga buscando, Pátzcuaro la acompañará”, afirmó.