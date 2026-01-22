Julio Arreola reafirma coordinación para la defensa del Lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la primera sesión de trabajo 2026 del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro, donde se refrendó el compromiso de los tres órdenes de gobierno y de las comunidades ribereñas para seguir impulsando acciones firmes de rescate y saneamiento.

Durante la reunión, Julio Arreola reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y subrayó que, con la coordinación encabezada por el gobernador, desde 2023 se han logrado avances visibles gracias al trabajo conjunto de dependencias estatales, federales y municipales, así como a la participación de las comunidades.

En el encuentro se expusieron resultados de los últimos años, como labores de saneamiento y limpieza, rehabilitación de manantiales, empleo temporal, conservación ambiental y acciones de vigilancia para inhibir la extracción ilegal de agua, además de los proyectos que se reforzarán en 2026 para atender de fondo el problema.