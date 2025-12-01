Julio Arreola inaugura la Feria Patronal 2025 en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la inauguración oficial de la Feria Patronal de Nuestra Señora de la Salud 2025, una de las festividades más representativas del municipio, que reúne tradición, cultura, actividades religiosas y eventos artísticos para disfrute de las familias patzcuarenses y visitantes.

Durante su mensaje, el alcalde invitó a la ciudadanía a disfrutar de las atracciones instaladas en la Quinta de Ibarra, frente al Lienzo Charro, donde se ofrecerán espectáculos, actividades recreativas y espacios de convivencia familiar. Señaló que esta edición, la quinta realizada durante su administración, representa un esfuerzo conjunto para fortalecer la identidad y el sentido comunitario de Pátzcuaro.