Julio Arreola impulsa la educación en Pátzcuaro: entrega de becas y nuevas obras para escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la entrega de más de 260 tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica a madres, padres y tutores de estudiantes del municipio.

Durante el evento, Julio Arreola reconoció el respaldo del Gobierno de México por hacer universales este tipo de apoyos y destacó que cuando existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades indígenas, los recursos llegan de mejor manera a quienes más lo necesitan. Subrayó que estos programas contribuyen directamente a mejorar la economía familiar y a que Pátzcuaro continúe avanzando.