Julio Arreola impulsa la educación en Pátzcuaro: entrega de becas y nuevas obras para escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la entrega de más de 260 tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica a madres, padres y tutores de estudiantes del municipio.
Durante el evento, Julio Arreola reconoció el respaldo del Gobierno de México por hacer universales este tipo de apoyos y destacó que cuando existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades indígenas, los recursos llegan de mejor manera a quienes más lo necesitan. Subrayó que estos programas contribuyen directamente a mejorar la economía familiar y a que Pátzcuaro continúe avanzando.
El presidente municipal reiteró que la educación es una prioridad para su administración y llamó a las familias a destinar este apoyo al bienestar y formación de sus hijas e hijos, pues una sociedad preparada, organizada y con valores es clave para el futuro del municipio, del estado y del país. Asimismo, hizo un llamado a cuidar el entorno y las amistades de niñas, niños y jóvenes para prevenir riesgos y fortalecer su desarrollo integral.
Arreola Vázquez destacó que el Ayuntamiento de Pátzcuaro ha intervenido en la mayoría de las escuelas del municipio mediante programas federales y estatales, además de recursos municipales, para mejorar la infraestructura educativa.
Finalmente, el alcalde reafirmó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado a nivel nacional, y reiteró su compromiso de seguir trabajando para que Pátzcuaro se mantenga como un municipio reconocido a nivel nacional e internacional, gracias al esfuerzo de su gente trabajadora y honesta.
