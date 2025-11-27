Julio Arreola impulsa la ciberseguridad en jóvenes de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó como invitado especial en el Foro de Ciberseguridad “Desconek-Tate y Reconek-Tate”, organizado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en las instalaciones del CBTIS de Pátzcuaro. El evento reunió a autoridades, docentes, estudiantes y especialistas para analizar y prevenir riesgos digitales que afectan principalmente a jóvenes.

Durante su intervención, Julio Arreola reconoció la importancia de que este tipo de foros se realicen en instituciones de educación media superior, pues la población estudiantil es uno de los principales objetivos de la delincuencia digital. “La ciberseguridad es un tema de actualidad y de enorme beneficio para nuestras familias, especialmente para las y los jóvenes que hoy están más expuestos a engaños, extorsiones y secuestro virtual”, expresó el alcalde.