Julio Arreola impulsa la artesanía y economía patzcuarense

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, inauguró la Feria Navideña por la Paz y la Justicia, un espacio impulsado en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la economía local, apoyar a artesanas, artesanos, productores y emprendedores de la región.

Durante el evento, realizado en la Plaza Vasco de Quiroga, Julio Arreola destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para generar oportunidades reales de comercialización y visibilidad para quienes, con su trabajo, dan identidad a Pátzcuaro y a la región lacustre. Señaló que a lo largo del año se impulsaron diversas acciones para llevar la artesanía y los productos locales a otros estados del país e incluso al extranjero.