Julio Arreola impulsa la artesanía y economía patzcuarense

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, inauguró la Feria Navideña por la Paz y la Justicia, un espacio impulsado en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la economía local, apoyar a artesanas, artesanos, productores y emprendedores de la región.
Durante el evento, realizado en la Plaza Vasco de Quiroga, Julio Arreola destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para generar oportunidades reales de comercialización y visibilidad para quienes, con su trabajo, dan identidad a Pátzcuaro y a la región lacustre. Señaló que a lo largo del año se impulsaron diversas acciones para llevar la artesanía y los productos locales a otros estados del país e incluso al extranjero.
El alcalde subrayó la importancia de seguir promoviendo las técnicas artesanales tradicionales y de rescatar ramas que han estado rezagadas, como la pasta de caña, la joyería y el trabajo en laca, reconociendo a las y los artesanos como pilares culturales y económicos de Pátzcuaro. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir gestionando proyectos que generen bienestar, ingresos dignos y mejores condiciones de vida para las familias.
Por su parte, la coordinadora estatal de la Secretaría de Economía en Michoacán, Omega Vázquez, reconoció la disposición y colaboración del Gobierno de Pátzcuaro para abrir espacios de comercialización y respaldar a quienes no cuentan con prestaciones como aguinaldo, destacando que este tipo de ferias permiten fortalecer la economía desde lo local y promover el consumo de productos Hecho en México.
En representación del sector artesanal, el maestro artesano Isidoro Gaona agradeció el respaldo institucional y resaltó que Pátzcuaro no puede entenderse sin sus artesanas y artesanos, quienes preservan la historia, el arte y la identidad del municipio.
La Feria Navideña por la Paz y la Justicia se llevó a cabo en la Plaza Vasco de Quiroga, ofreciendo al público una amplia variedad de productos artesanales y locales, fomentando el consumo responsable y el fortalecimiento de la economía regional.
