Julio Arreola impulsa el talento juvenil en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal Julio Arreola participó como jurado e invitado especial en la presentación de los proyectos transversales IMPACTA y PROYECTA+ de la Preparatoria ICEP, iniciativas académicas que impulsan el conocimiento aplicado y la innovación juvenil con impacto social.

Arreola destacó que estos trabajos no solo demuestran talento, sino la capacidad real de la juventud para transformar su entorno a través de soluciones creativas y basadas en evidencia. Subrayó que las ideas presentadas responden a temas vinculados con salud, medio ambiente, tecnología, igualdad de género y participación comunitaria.