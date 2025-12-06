Julio Arreola hace historia con el primer Concierto de Campanas en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal Julio Arreola encabezó esta noche un hecho histórico para Pátzcuaro: la realización del primer Concierto de Campanas en el Centro Histórico, como parte de la edición 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) “Alfonso Vega Núñez”. Este espectáculo sin precedentes convirtió a la ciudad en un monumental escenario sonoro, donde las campanas de sus templos emblemáticos resonaron al unísono, despertando tradición, identidad y orgullo entre habitantes y visitantes.

El mandatario destacó que este evento representa mucho más que una actividad musical, pues simboliza el reencuentro cultural entre Michoacán y España, además de posicionar a Pátzcuaro como un referente nacional en materia de gestión cultural. Subrayó que iniciativas como esta contribuyen a cambiar la percepción del estado, mostrando un territorio vibrante, creativo y lleno de oportunidades.