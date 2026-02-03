Julio Arreola fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la protección, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia del municipio.

Durante la sesión, celebrada en el Palacio Municipal, se contó con la participación de regidoras y regidores, titulares de diversas dependencias municipales, autoridades auxiliares de comunidades y el DIF Municipal, Salud, Bienestar, Atención a la Mujer y Migrantes, quienes integran este sistema de coordinación interinstitucional.

Como parte central del orden del día, se llevó a cabo la toma de protesta de la niña Denisse López Rodríguez, de 8 años, y del adolescente Erick Adrián Ascencio Tena, de 12 años, quienes a partir de hoy forman parte del SIPINNA Municipal, fortaleciendo la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que les conciernen.

En su mensaje, el presidente municipal destacó que proteger a la niñez es una responsabilidad compartida y una prioridad para su administración. Subrayó la importancia de mantener un sistema sólido y cercano que salvaguarde a las infancias, especialmente ante los retos sociales actuales, y reiteró que cuidar a niñas, niños y adolescentes es cuidar el presente y el futuro de Pátzcuaro.

Asimismo, se presentó el Primer Informe de Actividades 2025 del SIPINNA Municipal, donde se expusieron las acciones realizadas y los avances en materia de prevención, atención y garantía de derechos de la niñez y adolescencia.

Con esta sesión, el Gobierno Municipal de Pátzcuaro continúa dando formalidad y seguimiento al trabajo del SIPINNA, fortaleciendo la coordinación entre autoridades y sociedad para construir un entorno más seguro, justo y digno para todas las niñas, niños y adolescentes del municipio.

