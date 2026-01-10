Julio Arreola entra al Top 5 de alcaldes mejor evaluados de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, registró 64.6% de aprobación en la evaluación de diciembre de 2025, de acuerdo con el ranking estatal difundido por Demoscopia Digital en colaboración con La Jornada.

Con este resultado, se ubicó en el lugar #5 en Michoacán, consolidando a Pátzcuaro como uno de los municipios con mejor percepción ciudadana en el estado.

Arreola agradeció la confianza de la gente y afirmó que el dato compromete a seguir trabajando con cercanía: “Nos anima, pero sobre todo nos compromete. Vamos a seguir escuchando y resolviendo”.