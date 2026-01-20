Julio Arreola confirma: Pátzcuaro será anfitrión del Tercer Encuentro Nacional “Educar para participar”

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal Julio Arreola informó que Pátzcuaro será sede del Tercer Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes “Educar para participar”, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de su Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

El evento se realizará los días 25 y 26 de marzo de 2026 en Pátzcuaro, con el objetivo de impulsar proyectos educativos que fortalezcan la formación ciudadana desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo la inclusión, la participación y el fortalecimiento de instituciones, en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030.