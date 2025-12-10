Julio Arreola coloca a Pátzcuaro en el mapa mundial con la cancelación de la estampilla Catrina Postal-Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal Julio Arreola encabezó en la Sala de Banderas del Palacio Municipal la ceremonia de réplica de cancelación de la estampilla filatélica Catrina Postal – Día de Muertos, pieza que formará parte del acervo cultural de Correos de México y que viajará a 192 países, llevando al mundo la grandeza de esta tradición.

Acompañado por autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes culturales y académicos, Julio Arreola destacó la importancia de que Pátzcuaro sea sede de este acto, al ser corazón de una de las celebraciones más emblemáticas de México y referente mundial de la tradición purépecha.