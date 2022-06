Julio Arreola celebra a madres y niños patzcuarenses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez acudió a festejar el “Día de las Madres” y “Día del Niño” en el marco del 14 aniversario de la organización civil “Renacer de Pátzcuaro”, que la conforman mujeres de diversas colonias del municipio. El edil reconoció el papel clave que juegan para promover la participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones de la administración pública municipal.

Al referir que las mujeres son fundamentales para que lleguen a las colonias las acciones que se realizan a favor la seguridad, educación y salud, el edil agradeció la aportación de su esposa María de Jesús Tovar Flores, presidenta del DIF Municipal de Pátzcuaro, dijo que la participación en este gobierno municipal muestra que son ellas las principales protagonistas para mejorar las condiciones de vida de las familias patzcuarenses.

Reconoció la aportación que ha hecho la organización “Renacer Pátzcuaro” conformado en su mayoría por mujeres que no solo son madres, sino constructoras de una sociedad más justa y equitativa. “Vamos a trabajar de la mano con ustedes para buscar más apoyos, estamos buscando llegar a las colonias en donde viven, pero no quiere decir que no se llegará a más colonias donde lo necesitan, vamos paso a paso”, dijo el edil a nueve meses de su administración.

En la celebración la regidora y actual presidenta de la organización “Renacer Pátzcuaro”, Erika Velázquez en compañía Félix Cázares Rodríguez, regidor de Transparencia del Ayuntamiento; reconoció de manera especial a las mujeres que han estado desde el inicio y las que se han agregado en la lucha por el beneficio social de las colonias Jacarandas, Loma Bonita, Vista Bella, La Loma, Niños Héroes, comunidades como El Refugio, Cuanajo, Vitela, Unguarán.