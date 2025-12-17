Michoacán

Julio Arreola arranca rehabilitación de plantas tratadoras para sanear el Lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal Julio Arreola encabezó el arranque de los trabajos de rehabilitación y modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales San Pedrito, Las Garzas y Janitzio, acciones estratégicas para el saneamiento del Lago de Pátzcuaro y la protección de la salud de las familias de la región.

El alcalde destacó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y el municipio, así como de la participación activa de las comunidades de la ribera del lago. Subrayó que cuidar el lago no es una opción, es una prioridad, y que Pátzcuaro decidió actuar con responsabilidad y visión ambiental.

El proyecto contempla una inversión federal de 147 millones de pesos para la rehabilitación integral de las plantas de tratamiento San Pedrito, Las Garzas y Janitzio, lo que permitirá incrementar su capacidad, modernizar su equipamiento y cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-2021, beneficiando directamente a más de 63 mil habitantes de la zona lacustre y fortaleciendo el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.

Julio Arreola reconoció el respaldo del Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la CONAGUA, así como la participación de las comunidades indígenas y de las mujeres como guardianas del agua.

Cuando se trabaja de la mano con la gente y con los tres órdenes de gobierno, el cuidado del lago deja de ser un discurso y se convierte en hechos. Así estamos trabajando en Pátzcuaro”, afirmó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso con el medio ambiente, la justicia social y el bienestar de las familias, avanzando con responsabilidad en el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.

Pátzcuaro, tierra de cultura y oportunidades.

